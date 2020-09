Atteinte d'endométriose, Lorie a accouché de son premier enfant

publié le 11/09/2020 à 15:44

Lorie est maman. L'actrice et chanteuse de 38 ans, qui a quitté temporairement la série Demain nous appartient pour tenter de fonder sa famille, a volontairement caché sa grossesse. Atteinte d'endométriose, comme Laëtitia Milot, son parcours de maternité a été semé d'embûches.

Selon le magazine Closer, Lorie et son compagnon -un certain Yann Dernaucourt- ont accueilli leur premier enfant le 12 août dernier. Il s'agirait d'une petite fille répondant au joli prénom de Nina.

Lorie a confirmé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram ce vendredi 11 septembre en postant une photo floue, où l'on peut tout de même distinguer des petits cheveux blonds sur le bébé.

Elle y a également ajouté un message d'espoir pour toutes les femmes qui, comme elle, "doivent se battre pour donner la vie".

"Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l’épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps. Je peux vous dire aujourd’hui combien ça en vaut la peine et que finalement l’adversité rend les choses plus belles encore".