publié le 13/10/2018 à 16:54

Toute la littérature astrologique le clame, depuis le début de notre ère où il était appelé le "crabe" : le Cancer est le signe de la famille. Il n’y a pas un Cancer sur terre qui n’ait pas l’amour ou la détestation de sa famille, ce qui revient (à peu près) au même car détester c’est aimer à l’envers.



Enfant, Marc-Olivier Fogiel est déjà très attaché à ses parents, à l’amour, à la sécurité qu’ils lui apportent (normalement) et aux valeurs véhiculées par sa famille ; il les fait siennes et les défend avec vigueur. Puis vient l’adolescence et là, plus le Cancer a été aimé, dorloté et dépendant de sa famille, plus il lui est difficile de suivre le processus normal de l’adolescence qui vise à se détacher des siens pour in fine construire sa propre famille. Il se peut que cela lui cause de multiples difficultés et s’il veut le faire il n’y a que dans le déchirement et souvent dans une mise à distance de cette famille qu’il y arrive.

Mais je ne pense pas que Marc-Olivier Fogiel ait été obligé d’en passer par là - ou très peu - car il est ascendant Verseau et le Verseau est un révolté, un indépendant de naissance. Certes, en tant que Cancer le petit garçon a forcément été très attaché à ses parents mais avec le Verseau à l’ascendant il a, comme tous les membres de ce signe, senti très vite qu’il était différent de ceux qui l’entouraient et de ses parents en premier lieu.

Être né Cancer c’est être attaché

Marco a certainement dû en souffrir comme l’indique la dissonance entre le Verseau et Saturne, une souffrance liée à l’impossibilité parfois déchirante d’être "conforme", d’être celui qu’on voudrait qu’il soit.



Être né Cancer, c’est être attaché, mais être ascendant Verseau c’est viser au détachement. Et pour parvenir à ce détachement, très difficile donc pour le Cancer, il ne suffit pas de quitter le foyer familial car pour les membres de ce signe, la vraie liberté est une longue conquête, un victoire sur soi-même et sur ses pulsions. Il faut aussi, nous dit l’ascendant Verseau, passer par des expériences parfois difficiles, des épreuves qui obligent à regarder au fond de soi et à accepter ce qu’on y rencontre : sa part d’ombre.



C’est ce qu’a fait Marc-Olivier Fogiel et il en est revenu avec un nouveau regard sur la vie, sur lui-même et doté d’une capacité très difficile à acquérir pour le Cancer : pouvoir être seul avec lui-même, tout en restant très entouré.

Maître des émotions et de la sensibilité

Quand on accepte d’être seul avec soi et qu’on s’en trouve bien, plus rien ne peut vous atteindre, on peut tout oser, tout risquer, on n’a absolument rien à perdre. C’est ce que raconte un troisième élément du thème de "MOF" : la Lune en Bélier.



Maître des émotions et de la sensibilité, l’astre de la nuit, détenteur de nos peurs les plus profondes et les plus archaïques nous montre un Marco qui a réussi à transformer son extrême sensibilité d’enfant mal dans sa peau en énergie et en une inébranlable volonté de ne rien devoir à personne. Tout en étant malgré tout un homme de réseaux, comme le dit le Verseau, mais des réseaux qu’il sait utiliser à bon escient et avec lesquels il garde la bonne distance.