publié le 10/09/2019 à 13:11

Il fallait qu'elle s'exprime. Dans un post Instagram, Éléonore Sarrazin (Plus Belle la Vie) a dénoncé la récupération de la mort de sa mère, Ariane Carletti, par certains. En agissant de la sorte, ces personnes ont "manqué de respect" à l'animatrice culte du Club Dorothée, a-t-elle expliqué le lundi 9 septembre.

"Maman aurait détesté que je transforme ma peine en colère contre ceux qui ont oublié Ariane Carletti et n'ont dit au revoir qu'à Ariane du Club Dorothée", a dit Éléonore Sarrazin. L'actrice de 25 ans a souhaité mettre les points sur les I dans un long texte.

"Je sais que dans son cœur, il y a une place bien spéciale, pleine de lumière, pour tout ceux qui capitalisent sur l’événement le plus dur de ma jeune vie, et qui ne se sont déplacés à la cérémonie en son honneur que pour se faire photographier, ou distribuer des cartes de visites", a-t-elle dénoncé. "Qui, alors que les faire-parts sont partis en toute confiance, a prévenu les faussement désolés, et les paparazzis ?", se demande-t-elle aussi avant de s'en prendre aux personnes qui ont photographié la cérémonie sans l'accord de la famille, et aux magazines qui ont acheté les photos.

Personnalité emblématique du Club Dorothée, Ariane Carletti est décédée le 3 septembre 2019 des suites d'un cancer, à 61 ans. Elle avait contribué à faire rêver une génération. "Maintenant, il ne reste que la peine, l'amour, la paix et le repos", termine l'actrice, pour conclure ses déclarations.