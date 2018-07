publié le 28/03/2017 à 10:48

TF1 a rencontré un véritable succès avec la diffusion de Coup de foudre à Jaipur en octobre dernier. Plus de 5.3 millions de personnes ont été attirées par cette comédie romantique. En novembre, c'est Le mec de la tombe d'à côté qui a convaincu 6.5 millions de téléspectateurs.



De quoi donner des idées à la première chaîne. TF1 "envisage une de collection Coup de foudre à...". Une saga qui mélangerait à la fois le genre de la comédie romantique et celui du road movie. Le premier volet de cette série s'intitulera : Coup de foudre à Noël. Au casting, Tomer Sisley et Julie De Bona seront les deux personnages pris dans les rebondissements des sentiments amoureux et seront sans doute au cœur d'un miracle de Noël.

Le tournage de cet épisode pour la télévision a commencé le 27 mars et devrait durer jusqu'au 25 avril. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été communiquée. Mais le thème serait parfait pour décembre prochain, au moment des fêtes de fin d'année.