publié le 25/03/2017 à 18:41

Les fans de The Voice risquent de déchanter en s’asseyant devant leur poste ce samedi 25 mars 2017. Les auditions à l’aveugle ne sont pas au programme de TF1 ce soir. À 21 heures, Nikos Aliagas et les quatre coachs de The Voice vont exceptionnellement céder leur place aux joueurs de l’équipe de France, qui affrontent le Luxembourg à 20h45 dans le cadre de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2018.



Les hommes de Didier Deschamps disputent leur 5e match officiel depuis la finale de l’Euro de football. Les Bleus font actuellement la course en tête dans le groupe A, avec un total de 10 points, devant les Pays-Bas (7 points) et la Suède (7 points). Avec une nouvelle victoire, les coéquipiers d’Antoine Griezmann pourraient prendre le large se diriger vers une qualification rapide.

Pour les inconditionnels de The Voice, il faudra patienter jusqu’au samedi 1er avril pour pouvoir regarder l’avant-dernière session des auditions à l'aveugle de cette 6e saison de The Voice. Zazie, Mika, Florent Pagny et Matt Pokora finiront de constituer leurs équipes pour tenter de trouver le successeur de Kendji Girac et de Louane.