publié le 25/03/2017 à 01:10

La vie en communauté est de plus en plus difficile pour les aventuriers de Koh-Lanta. Dans ce troisième épisode de la nouvelle saison, les tensions montent encore d'un cran dans l'équipe Bleue : les coéquipiers d'Yves ont de plus en plus de difficultés à le supporter. Ils doivent pourtant faire preuve de solidarité s'ils ne veulent pas aller au conseil une nouvelle fois et devoir éliminer un des leurs.



Les participants vont aussi continuer à faire connaissance avec les trois nouveaux candidats, débarqués sur l'île la semaine dernière. Si Claire, la spécialiste en survie, a vite sauvé les Bleus en construisant un abri digne de ce nom, elle ne s'est pas montrée très enthousiaste à propos de ses coéquipiers. Vincent, chez les Jaunes et Sébastien chez les Rouges vont devoir eux aussi s'intégrer dans les groupes déjà formés pour ne pas risquer l'élimination. Tout cela sous la mousson, qui les empêche régulièrement de dormir.

La poursuite pour l'épreuve de confort

Pour l'épreuve de confort, les Jaunes, les Rouges et les Bleus doivent faire preuve de force et d'union. À la clef, la possibilité de visiter le temple de Chiso. C'est un classique de l'émission qui attend les candidats : la poursuite. Une corde de 50 kilos sur les épaules, ils doivent courir pour rattraper l'équipe devant eux. Bastien des Rouges est exempté d'épreuve après s'être blessé lors de l'épreuve d'immunité la semaine dernière.

Les Bleus sont rapidement rattrapés par les Jaunes et donc éliminés de l'épreuve. Épuisés, les Rouges finissent par être rattrapés par les Jaunes, qui remportent cette épreuve de confort : "C'est dans la tête que ça a fait la différence" assure Vincent, l'ancien rugbyman. Arrivés seconds, les rouges remportent un poisson, tandis que les Bleus repartent bredouille avec un Yves très remonté contre ses équipiers. Le quinquagénaire a décidé de s'isoler des membres de sa tribu et dort dans sa propre cabane. Après huit jours d'essais infructueux, les Bleus ont réussi à allumer le feu et pourront enfin manger chaud.

Une immunité à aller chercher dans l'eau

Pour l'immunité, les Rouges, les Jaunes et les Bleus vont s'affronter dans l'eau : les candidats doivent casser des pots en terre pour récupérer des bracelets à rapporter sur la plage. Après le tirage au sort, c'est Franck qui ne dispute pas l'épreuve, pour son plus grand soulagement. Mais Hada fait un malaise avant le début de l'épreuve et ne dispute pas l'épreuve non plus : les rouges doivent se séparer de nouveau d'un membre de leur équipe et c'est Yassin qui hérite de la boule noire. Chez les Jaunes c'est Brahma.



Après un match au coude-à-coude, les Jaunes remportent l'épreuve et s'assurent l'immunité. Les Rouges arrivent en deuxième position et échappent eux aussi à l'élimination. Revenus dans leur camp, les Bleus se préparent pour leur deuxième conseil. Yves sent déjà qu'il risque de partir mais sa réussite lors de l'épreuve d'immunité peut lui apporter une certaine sécurité. Claire et lui songent à éliminer Hada, qui ne leur "apporte rien dans les épreuves sportives".

Mais Frédéric se rend vite compte que Hada et Kelly cherchent à manipuler les autres personnes du groupe en lançant une fausse rumeur sur une possible élimination de Mathilde. Hada est finalement éliminée à quatre voix contre deux pour Yves. Ses coéquipiers lui reprochent sa proximité avec Kelly et sa stratégie d'élimination, peu claire et hypocrite envers le reste de la tribu. Elle est la deuxième personne de l'équipe Bleue à quitter l'aventure Koh-Lanta.