et AFP

publié le 22/03/2017 à 15:43

Rappel à l'ordre pour le présentateur phare du Journal de 13 heures de TF1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a jugé que la formule utilisée par Jean-Pierre Pernaut pour parler des migrants pouvait "encourager un comportement discriminatoire".



Le jeudi 10 novembre 2016, en guise de transition entre un reportage sur les sans-abris et un sujet sur les migrants, Jean-Pierre Pernaut avait lancé : "Voilà plus de places pour les sans-abris, mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France". Une déclaration qui avait suscité l'ire des téléspectateurs du journal télévisé et nombreux sont ceux qui avaient signalé cette formule au CSA.

Dans une décision publiée mardi 21 mars, le Conseil a "regretté la formulation choisie par le journaliste", estimant que celle-ci était "de nature à sous-entendre que les migrants seraient privilégiés par les autorités publiques par rapport aux personnes sans domicile fixe". Le Conseil a également adressé une remarque aux responsables de TF1, leur demandant de "veiller, à l'avenir, à pleinement respecter les dispositions précitées de l'article 9 de sa convention". Cet article stipule que la chaîne ne doit pas "encourager des comportements discriminatoires".