Anthony Delon sur RTL : "Ma mère a toujours mis l'amour au premier plan"

Entre chien et loup, c'est le nouveau livre d'Anthony Delon, aux Éditions du Cherche midi. Un livre frappant dans la manière dont il a été écrit, sans chapitres, sans chronologie claire. "Tout est sorti à flots comme ça. Et c'était au départ une idée cinématographique, des images et des images dans ma tête. Et c'est devenu un livre. Il est le reflet de ma pensée", nous explique-t-il ce lundi sur RTL.

Dans ce livre, Anthony Delon parle beaucoup de ses parents, Nathalie et Alain Delon mais d'autres également George Beaume ou Mireille Darc, comme si ces gens qu'on connaît moins, ont parfois plus joué le rôle d'une famille au sens propre que ses propres parents. "Après l'accident de mon père, son accident cardio vasculaire cérébral, trois mois après, on a décelé un cancer fatal chez ma mère, qui était le cancer du pancréas. J'ai senti dans les mois qui ont suivi à ce moment là, un vide à l'intérieur, une angoisse, une peur. Et là, tout à coup, j'ai senti la mort rôder", dit-il.

Ce livre est tout sauf un règlement de comptes avec son père Alain Delon. "Bien sûr. Lui comme moi avons pris beaucoup de recul par rapport à ça, par rapport à notre vie, par rapport à notre passé, par rapport à ces conflits, par rapport à certaines choses dont je parle dans ce livre. Et on est en paix par rapport à tout ça", explique Anthony Delon.

L'acteur revient également sur sa relation avec sa mère. "Elle était un être libre. Pas facile à vivre quand on est enfant, mais j'étais l'homme de sa vie. On a toujours été proche. J'ai toujours été dans sa vie. Elle a toujours été dans la mienne. On s'est souvent engueulé, bien sûr, parce qu'elle avait un caractère fort, très fort et moi aussi. Il y a une chose qui est très importante, c'est que ma mère a toujours mis l'amour au premier plan, la tendresse".