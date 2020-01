publié le 30/01/2020 à 12:45

Seul nuage dans le beau ciel bleu d'Anne-Élisabeth Lemoine: depuis qu'il a fait un stage à TMC, son fils aîné boit son "thé au lait" du matin dans une tasse siglée... Quotidien ! Le talk show "rival" présenté par Yann Barthès ! Sacrilège... Car sinon, côté audiences, tout va bien pour celle qui a pris les rênes de C à vous en septembre 2017, succédant à Alessandra Sublet et Anne-Sophie Lapix: depuis le début de la saison, le programme fédère en moyenne chaque soir un peu plus de 1,2 millions de téléspectateurs et fait jeu égal, voire dépasse régulièrement TPMP et Quotidien !

Conséquence logique: la terre entière se presse autour de la fameuse table du dîner de C à vous ! Le talk show de France 5 est devenu "the place to be"... Rien que depuis le mois de septembre "Babeth", comme on la surnomme, a reçu: Nicolas Sarkozy, Iggy Pop, Thomas Pesquet, Woody Allen, Eva Green, Michel Sardou... tous attirés par la rigueur et la bienveillance qui caractérise l'émission depuis sa création en 2009.

Ce jeudi au micro de Stéphane Bern, Anne-Élisabeth Lemoine revient sur les ingrédients du succès de C à vous ("nous ne courons pas après le buzz"), sur la formidable entente qui règne dans son équipe (Patrick Cohen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri...) et nous livre quelques anecdotes sur les invités qui l'ont le plus marqué: Catherine Deneuve, Tom Hanks, Meryl Streep, Nicolas Sarkozy... et bien sûr Charles Aznavour, qui était venu à C à vous en septembre 2018, deux jours seulement avant de nous quitter !

