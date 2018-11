"Mauvaises herbes", avec Kheiron et André Dussollier, est le film RTL du mois

publié le 21/11/2018 à 11:24

C'est le film RTL du mois : Mauvaises herbes. Le long-métrage est réalisé par Kheiron, humoriste, acteur, scénariste, réalisateur, que l'on avait découvert en 2015 avec son premier film Nous trois ou rien. Il y racontait le destin de ses parents, iraniens obligés de fuir le régime de l'ayatollah Khomeiny après avoir résisté à celui du Shah.



Cette fois, il signe un conte social formidable de drôlerie et de tendresse : l'histoire de Wael, jeune homme qui vit de petites escroqueries accomplies avec Monique, (sexagénaire délicieusement indigne) sous le chignon de laquelle s'amuse Catherine Deneuve. Jusqu'au jour où le duo tombe sur Victor, éducateur de gamins de banlieues, qui oblige Wael à s'occuper d'eux. C'est en fait la seconde chance offerte à ce garçon dont on va découvrir l'enfance assez incroyable dans un pays arabe en guerre.

"Pour moi l'éducation c'est le challenge le plus important. Tous les problèmes qu'on a quand on est adulte viennent de notre éducation. On sera tous, toujours, des mauvaises herbes", a déclaré le comédien de 36 ans au micro de RTL.

Mauvaises herbes est un film sur la bienveillance, la résilience, porté par la plume et la tchatche de Kheiron mais aussi donc Catherine Deneuve et André Dussollier. Belle idée du film, évidence que l'on vérifie tous les jours aux infos : l'école peut être, devrait être la porte d'entrée vers une vie meilleure.

> Mauvaises Herbes - de Kheiron - Bande-annonce

"Amanda", un film poignant sur les attentats

C'est le premier film français à aborder le thème des attentats de masse dans notre pays ou plutôt de ce qui se passe ensuite pour ceux qui restent. David perd sa sœur lors d'une tuerie dans un parc.



Le jeune homme qui vivait jusqu'ici de petits boulots précaires va devoir trouver un sens à son existence car il doit s'occuper de sa nièce, Amanda, 7 ans et de Léna dont il vient de tomber amoureux. Vincent Lacoste et l'épatante Isaure Multrier forment un duo fragile dans ce film qui ose regarder en face les tragédies terroristes.



"On se pose toujours la question mais de toute façon dès qu'on fait un film on se pose toujours des questions de morale. (...) Moi je pars d'un attentat fictif, c'était totalement inconcevable de partir d'un attentat du 13 novembre 2015", a confié le réalisateur.



> AMANDA Bande Annonce (2018) Vincent Lacoste, Stacy Martin, Film Français