Affaire Dupont de Ligonnès : un docu-fiction inédit diffusé sur M6

publié le 02/12/2018 à 21:01

Nantes, avril 2011. Cinq corps sont retrouvés sous la terrasse d’une maison de cette ville de Loire-Atlantique. Une mère de famille, ses quatre enfants. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, est depuis introuvable. Ce fait divers, l'un des plus mystérieux de ces dernières années, a inspiré un docu-fiction qui sera difffusé lundi 3 décembre sur M6.



Au milieu des images d’archives et des vrais témoins, des comédiens jouent les protagonistes de l’affaire, a commencer par le suspect numéro un lui-même. Comment a été construit ce programme, entre réalité et fiction ? N’y a-t-il pas là un mélange des genres ? Jean-Marie Goix, producteur et co-auteur du programme, répond aux questions de RTL.

"Notre idée c'était de proposer une nouvelle écriture, une nouvelle façon de raconter des histoires, en se basant sur une histoire vraie. On a voulu, grâce quand même à une enquête journalistique poussée, construire des fictions qui ont une résonance par rapport à l'histoire", explique le réalisateur au micro de RTL, qui résume la démarche du film en déclarant qu'il n'était pas question de "prendre position sur cette histoire, sur ce qui est vrai, ce qui est faux".