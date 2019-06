publié le 04/06/2019 à 22:17

Les acteurs français Kheiron et Baptiste Lecaplain seraient-il ceux qui se cachent derrière le le pseudonyme CopyComic ? Depuis 2017, ce compte Youtube accuse certains humoristes français, notamment Tomer Sisley et Gad Elmaleh, d’avoir plagié leurs homologues étrangers. Pour preuve, il poste sur YouTube les extraits de sketchs "étrangement" ressemblants.



Des vidéos qui n’ont pas plu aux principaux intéressés. Début 2019, Gad Elmaleh a notamment porté plainte et a obtenu de Facebook des éléments sur son identité. Depuis dimanche 2 juin, les proches de Gad Elmaleh et Tomer Sisley s'en prennent à Kheiron et Baptiste Lecaplain, qu'ils accusent d'être derrière le compte.

Sur Twitter, Philippe Lellouche, partenaire actuel de Gad Elmaleh pour la pièce L'Invitation a posté une photo de Kheiron en déclarant : "#CopyComic c’est lui??!! @MrKheiron. Mon Dieu... Quand la délation (anonyme) vient au secours d’un manque de talent… Ce sera l’histoire d’un petit humoriste qui voulait briser les carrières de ceux avec lesquels il ne voulait pas rivaliser…".

Dans un autre tweet, le comédien a affirmé avoir des "preuves concrètes" qu’il publiera bientôt.



#Copycomic c’est lui??!! ¿@MrKheiron¿

Mon Dieu...Quand la délation (anonyme) vient au secours du manque de talent ... Ce sera l’histoire d’un petit humoriste qui voulait briser les carrières de ceux avec lesquels il ne pouvait pas rivaliser... pic.twitter.com/OcpTwEZnoH — Philippe Lellouche (@phil_lellouche) 2 juin 2019

Baptiste Lecaplain également accusé

Sandra Sisley, la femme de Tomer Sisley, a également posté une photo de Kheiron sur son compte Instagram dimanche soir. Dans la légende, elle insinue qu’il ne serait pas seul. Baptiste Lecaplain, acteur et humoriste français, ferait aussi partie de CopyComic. Tous deux ont démenti l’information.



Baptiste Lecaplain n'a pas tardé à réagir sur son compte Twitter : "Noooooon ! Vous êtes fouuuuuuus ! C’est pas moiiiiiiii !". Contacté par Closer, Kheiron a, lui, déclaré : "Non, ce n’est pas moi. Je ne veux pas surfer là-dessus. Je vais m’exprimer sur les réseaux sociaux dans la journée”. “J’ai des vraies questions plus importantes, sincèrement, à régler", a-t-il ajouté au Parisien.