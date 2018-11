A La Bonne Heure avec Ségolène Royal

publié le 05/11/2018 à 12:49

Mercredi dernier sortait Ce que je peux enfin vous dire, le livre de Ségolène Royal aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage confession, l’ancienne ministre de l'environnement raconte sa vie privée et règle ses compte en abordant notamment sa relation avec François Hollande. Elle revient également sur sa carrière et explique les difficultés rencontrées tout au long de sa vie de femme politique.

"Ce que je peux enfin vous dire", le livre confession de Ségolène Royal (Fayard)

"Au moment où la parole des femmes se libère enfin, beaucoup d’entre elles m’ont demandé de m’exprimer sur ce qu’une femme en politique subit en silence. Et de plus en plus d’hommes me disent : parlez pour nos filles, nos compagnes, nos sœurs. Je me suis donc accordé ce droit de dire, et ce droit est vite devenu un devoir. La raison du silence des femmes, c’est la peur de l’humiliation. Ce fut difficile, et parfois douloureux d’écrire, car il a fallu que je revive des épreuves que j’avais rangées dans ma mémoire frigorifiée.



Mais, m’a-t-on dit, ayant été la première femme de l’histoire de France à accéder au second tour de l’élection présidentielle, vous deviez prendre la parole pour faire avancer la cause des femmes et poser des repères. Et en plus, j’ai appris de ma longue expérience des combats écologiques la ressemblance entre les violences faites aux femmes et celles faites à la nature, avec des prédateurs qui maltraitent, salissent, exploitent, trop souvent en toute impunité. Le même vocabulaire. La même loi du silence.

C’est donc pour accélérer l’action que j’ai décidé de faire entendre ma voix et celles qui n’ont pas pu se faire entendre. Respect de la nature, respect des femmes : et s’il y avait là une réponse aux deux fléaux qui frappent aussi bien la planète que l’action politique, la déshumanisation et le déracinement ?" - Ségolène Royal

