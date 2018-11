A La Bonne Heure avec Nolwenn Leroy

publié le 06/11/2018 à 12:30

Un an après Gemme, et alors que la tournée du même nom n'est pas terminée, Nolwenn Leroy est de retour dans les bacs. En effet, vendredi dernier, la chanteuse a publié Folk, le septième opus de sa carrière. Dans cet album "concept" composé de reprises, elle chante Jacques Higelin, Nicolas Peyrac ou encore Francis Cabrel... Au total, l'interprète de Histoire naturelle propose 13 chansons enregistrées dans les conditions du direct. Elle offre ainsi une nouvelle incarnation à ces tubes issus de la rencontre entre le folk et la langue française.

"Folk", le nouvel album de Nolwenn Leroy

Pour ce nouvel album, Nolwenn Leroy a fait appel à Clément Ducol, qui a notamment collaboré avec le phénomène de la variété française Vianney ainsi que la chanteuse Camille. Dans les studios Ferber, situés à Paris, la chanteuse originaire du Finistère et son équipe ont conçu l'opus à l'ancienne, en étant tous dans la même pièce. "On a fait quatre-cinq prises, on joue tous ensemble. C'est authentique, très organique, brut, sans artifices" explique Nolwenn.

Ainsi, ces chansons font toutes parties d’un genre musical : le folk. C'est dans cet état d'esprit que l'artiste reprend La Rua Madureira de Nino Ferrer, Je ne peux plus dire je t'aime de Jacques Higelin, Diabolo-menthe d'Yves Simon, Virages d'Yves Duteil, Je t'aimais, je t'aime, et je t'aimerai de Francis Cabrel, Suzanne de Graeme Allwright mais aussi le tube de 1975 signé Nicolas Peyrac : So Far Away From L.A. ! Nous vous proposons d'ailleurs de découvrir son live en duo avec le chanteur originel dans le Grand Studio RTL présenté par Eric Jean-Jean qui a eu lieu début novembre...

> Nolwenn Leroy chante Nicolas Peyrac - "So Far Away From L.A." (Live) - Le Grand Studio RTL

L'idée de Folk remonte à l’époque de Bretonne en 2010, vendu à un million d'exemplaire. L'un de ses plus gros succès. "Cet album en est une extension", racontait récemment Nolwenn à nos confrères de Télé 7 Jours. "Quand j’ai fait Bretonne, je me suis plongée dans le répertoire folklorique et traditionnel de la Bretagne. (...) Le mouvement dont je m’inspire aujourd’hui a eu une influence sur la musique, la mode, la photographie… Il m’a toujours accompagnée. J’aime les choses intemporelles. Au fil de ma carrière, je n’ai jamais cherché à m’inscrire dans une mode. Ça vieillit très mal, en général", confiait-elle au magazine.



Une fois sa tournée Gemme Tour achevée à la fin du mois de novembre, Nolwenn Leroy ne tardera pas à remonter sur scène. La chanteuse repartira à la rencontre de son public à partir de mars 2019 pour défendre l'album Folk. Vous pourrait notamment aller l'applaudir au Trianon à Paris les 26 et 27 mars prochains.

