A La Bonne Heure avec Marion Bartoli

publié le 23/04/2019 à 12:35

Marion Bartoli, gagnante de Wimbledon en 2013, sort son autobiographie. L'ex-star du tennis se livre dans « Renaître », publié le 24 avril 2019 chez Flammarion.

Renaître - Flammarion Crédit : Flammarion

« Le véritable talent, c’est de réagir de la même façon devant la victoire et la défaite » - Chris Evert

« Émue et heureuse de tout raconter dans Renaître », c’est ce qu’elle a écrit le 3 avril dernier sur ses comptes Twitter et Instagram. Sa vie, son histoire, sa maladie et sa renaissance… Sur environ 280 pages, elle se raconte.

« C’est mon histoire et je la raconterai de la même façon dans vingt ans. Ça me fait même du bien de plonger dans mes souvenirs. Je remonte des pentes depuis toute petite. Parfois je glisse, parfois je tombe, parfois je me casse, j’ai même connu plusieurs brancards et réanimations effrayantes mais je finis toujours par me relever et par remonter la piste. »



Un livre écrit avec la collaboration de Géraldine Maillet, romancière, réalisatrice, scénariste et chroniqueuse de télévision. On retrouve au fil de son récit, un ton qui emprunte parfois au journal intime.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.