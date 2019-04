A La Bonne Heure avec Hélène Darroze

publié le 12/04/2019 à 12:30

Propriétaire et cheffe de deux restaurants à Paris, Hélène Darroze dirige également un établissement au sein du légendaire Connaught Hotel à Londres. Depuis son ouverture en septembre 2018, Jòia (Paris 2e) ne désemplit pas !

Pour fêter ce succès, la cheffe étoilée a décidé de publier un livre de recettes consacré aux plats de sa désormais célèbre table parisienne. Il s'agit de son quatrième livre après Personne ne me volera ce que j’ai dansé (2005, 2013), Les Recettes de mes grands-mères (2014) et Mes recettes en fête (2015).

Avec Jòia, la jurée de Top Chef, que vous pouvez retrouver tous les mercredis à 21h sur M6, invite le lecteur à (re)découvrir plus de soixante recettes originales créées spécialement pour le restaurant. Originaire du Sud-Ouest de la France, Hélène reste fidèle aux traditions culinaires de sa région à travers différents plats : les raviolis de mama Lena sauce osso buco, la short ribs de bœuf angus, les patates croustillantes au brebis basque et romarin, les "fried chipirones", les carottes nouvelles rôties au miel de Manuka, le mille-crêpes au thé matcha, les madeleines au citron et à l'huile d'olive... Des recettes qui enchantent les papilles grâce à un mélange de produits cuisinés de main de maître, avec amour et tendresse. Une alchimie unique qui a toujours fait la signature d'Hélène Darroze !

"Jòia", le livre de recette du restaurant parisien d'Hélène Darroze (Cherche Midi)

"'Cuisiner, c'est vivre... et vivre, c'est cuisiner'... Ce motto m'a guidée toute ma vie, et aujourd'hui plus que jamais, il est au cœur de ma démarche de femme et de cuisinière. Ainsi, après vingt-cinq années de grands moments gastronomiques, j'ai voulu créer un nouveau restaurant, trouver un lieu singulier, ouvert sur la ville, ouvert sur la vie ; une adresse de quartier propice aux rencontres et au partage, aux confidences comme aux éclats de rire ; une maison de goût qui réconcilie exigence et simplicité, petits plats d'ici et délices d'ailleurs, recettes de grands-mères et cocktails haute couture ; un lieu de vie épicurien et élégant, dans lequel chacun pourra se reconnaître, dans lequel on se sent bien tout simplement." - Hélène Darroze

