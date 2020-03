"7 à la maison" : l'acteur Lorenzo Brino décède à 21 ans après un accident

publié le 16/03/2020 à 09:16

Le casting de la série 7 à la maison est en deuil. Le média américain TMZ rapporte le décès de Lorenzo Brino, 21 ans, le 9 mars 2020. Il a disparu dans un accident de voiture et l'identité de la victime a été révélé ce 16 mars 2020.

Lorenzo Brino, qui incarnait l'un des jumeaux de la famille d'Eric Camden (Stephen Collins) et Annie Jackson-Camden (Catherine Hicks), est décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule, comme le précise TMZ. Il a percuté un pylône pendant l'accident survenu dans le comté de San Bernadino en Californie.

Lorenzo Brino était l'un des quatre acteurs, avec son frère Nicolas, qui incarnaient les jumeaux de la famille Camden, par "rotation" de 1999 à 2007. Sa première apparition dans la série, lorsque Annie Jackson-Camden accouche, est l'épisode le plus regarder du show.

Sa soeur, Mimi Brino lui a rendu hommage sur Instagram avec un message poignant. "Tu as beau être parti, mais c'est vrai lorsque les gens disent 'Parti, mais jamais oublié' (...) Je suis très heureuse de savoir que j'étais plus que chérie par toi et que j'aurai toujours un ange gardien à mes côtés".



Sur la plate-forme YouTube, un de ses amis a réalisé une vidéo en hommage à son ami qu'il décrit comme "une âme magnifique".

> Lorenzo Brino