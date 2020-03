"4 mariages pour 1 lune de miel" : "Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça !"

publié le 08/03/2020 à 13:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Laurent Gerra dans On Refait La Télé !

C'est une révélation à laquelle on ne s'attendait pas... Pendant l'émission ce dimanche, l'imitateur a avoué son plaisir coupable à la télévision : 4 mariages pour 1 lune de miel ! Dans ce célèbre jeu de TF1, quatre mariées s'affrontent et notent ce qui devrait être le plus beau jours de leur vie. A la clé : un magnifique séjour !

Ce qui plait autant à Laurent Gerra dans cette émission ? "La bassesse, c'est-à-dire la délation. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on puisse faire ça, ça me fascine !" explique-t-il. Un programme "délectable" qui fait beaucoup rire l'humoriste. "Parfois je tombe dessus quand je suis en tournée et je me dis 'Ah non, je vais quand même pas regarder cette connerie ?' Eh bah si (...) Le genre humain est toujours fascinant à ce niveau-là" dit-il avant de continuer : "Comment on peut se rabaisser à ce genre de chose ?".

Il y a notamment un moment dans l'émission dont l'imitateur le plus écouté de France est particulièrement friand. Pour le découvrir, nous vous proposons de regarder la séquence dans son intégralité en vidéo ci-dessus...

"Sans modération" : De nouvelles dates de tournée

Depuis 2017, Laurent Gerra est en tournée avec son spectacle Sans modération. Un show à travers lequel l'imitateur le plus écouté de France a célébré ses 50 ans. Au total, ce sont plus de 180 représentations qui ont été données devant plus de 300.000 spectateurs dans les salles de spectacle les plus mythiques de Paris comme l’Olympia, le Casino de Paris, le Dôme de Paris, le Palais des Congrès et évidemment à travers toute la France.

Dans Sans modération, Laurent Gerra est accompagné par six musiciens. Il parcourt de sa plume toujours aussi acérée sa vie avec des sketchs inédits, réactualisés et sa vision de l’actualité sans cesse revisitée.

Laurent Gerra signe "Sans modération" un spectacle où il croque politiques, acteurs et chanteurs. En tournée partout en France. Crédit : Eldorado en accord avec TS3

Fort de son succès, l'humoriste vient de rajouter de nouvelles dates dans la capitale ! Il sera de retour sur la scène de l’Olympia du 18 au 20 décembre prochains ainsi qu'à la Salle Pleyel du 26 au 31 décembre.



En 2020, Laurent Gerra continue également de sillonner les routes de France. Il sera notamment par exemple le 27 mai à Biarritz, le 28 à Arcachon, le 30 à Poitiers, le 04 juin au Havre, le 05 à Saint-Omer, le 10 à Bar-le-Duc, le 11 à Thionville, le 13 à Chalon-sur-Soane, les 18 et 19 à Caluire. Il repartira ensuite à Chambéry le 13 novembre, le 18 à Nice, le 19 à Aix, le 21 à Toulouse, le 25 à Bordeaux, le 28 à Châteauroux, le 11 décembre à Lille ou encore le 12 à Amiens.

« C’est le printemps » à Val Cenis fête le cinéma !

Du 21 au 25 mars prochains aura lieu la neuvième édition du festival C’est le printemps » à Val Cenis. La direction artistique est une nouvelle fois signée Laurent Gerra. Pour ce nouveau cru, le festival rendra hommage au cinéma. Le Septième Art célèbre cette année ses 125 ans d’existence.

9e édition du festival "C'est le printemps à Val Cenis", du 21 au 25 mars 2020

Au programme cette année :



- Samedi 21 mars à 20h30 : De vous à moi, le nouveau seul-en-scène de Michel Drucker présenté en exclusivité ;



- Dimanche 22 mars à 18h00 : Lumière ! l’aventure continue, Un film composé et commenté en direct par Thierry Frémaux ;



- Lundi 23 mars à 20h30 : La Revue de Presse de Paris Première ;



- Mardi 24 mars à 20h30 : Françoise Fabian en concert ;



- Mercredi 25 mars à 20h30 : Daniel Auteuil dans Déjeuner en l’air, un spectacle musical autour de l’œuvre de Paul-Jean Toulet.