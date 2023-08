Thaïlande : "Là-bas, les singes prennent le train et vont au cinéma", raconte Philippe Gougler

Crédit : AFP PHOTO / Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/ Martin Surbeck

RTL vous propose, du lundi au vendredi, un concours d'anecdotes entre les experts de la radio. Philippe Gougler vous emmène en Thaïlande, plus précisément dans l'une des plus anciennes villes : Lopburi. Les rues abritent des ruines khmères. Mais pas seulement ... "L'endroit est envahi par les singes ! Des milliers qui ont quasiment pris le contrôle de la ville", précise-t-il. Ils se baladent dans les mêmes lieux que les humains. Vous risquez même d'être fouillés par ces animaux, qui n'hésiteraient pas à vous grimper dessus. L'expert voyage nous prévient, les singes ne sont pas seulement dans les zones touristiques, mais dans toute la ville ! Au point où les habitants ont installé des barrières à leurs fenêtres.

Dans la culture de Lopburi, les singes sont sacrés. Personne n'ose les tuer. Pour les faire fuir, des employés municipaux sont armés de lances pierres. Pendant son excursion, Philippe Gougler s'est tourné vers ces employés pour savoir d'où venaient ces milliers de singes. L'explication ne peut être plus simple : ils étaient déjà sur ce territoire avant l'installation de la ville. L'animateur de l'émission "Des trains pas comme les autres", a même découvert un cinéma abandonné, qui est devenu le foyer d'une des bandes de singes. "Ils ont même fait de la salle de projection une sorte de mausolée où ils amènent ceux des leurs qui sont morts", explique-t-il.

Une partie des singes est montée dans le train pour aller se battre contre une bande située dans une autre ville Philippe Gougler

Il y a plusieurs groupes de singes. Celui du cinéma, celui dans les ruines d'un temple, et celui qui occupe le quartier qui entoure la ville. "Il y a une voie ferrée qui passe le long des ruines et la légende raconte qu'il y a bien longtemps, une partie des singes du temple est montée dans le train pour aller se battre contre une autre bande située dans une autre ville", révèle Philippe Gougler. Une fois leur combat terminé, ils auraient repris le train pour rentrer chez eux. Ce voyage leur a toutefois apporté un problème... Ils n'ont pas été reconnu par les autres singes. Quand ils sont partis livrer bataille, ils ont gardé sur eux l'odeur de leurs adversaires.

Les habitants de Lopburi n'arrivent pas à coexister calmement avec les singes. Les commerçants sont obligés et fermer leur porte d'entrée, même quand l'affluence touristique est très dense. Il y a eu plusieurs cas de vols et de casses par ces animaux. Plusieurs campagnes ont été diffusées pour demander la stérilisation des singes. Mais c'est impossible car ils sont trop nombreux et se reproduisent très vite.

