Qui est Fulgence Bienvenüe , l’inventeur du métro parisien ?

La station de métro Montparnasse-Bienvenüe à Paris est un hommage à un inventeur breton Fulgence Bienvenüe à qui l'on doit ce plaisir quotidien de relier des quartiers de Paris en quelques stations souterraines.



Fulgence Bienvenüe est "un ingénieur qui a fait les Arts et Métiers" et " qui travaillait déjà sur le chemin de fer et au moment où il prend la direction des travaux de la construction du métro, il s'occupe de tout ce qui est système d'eau et d'assainissement de la ville de Paris", raconte Grégoire Thonnat, auteur et directeur de collection pour les éditions Pierre de Taillac, au micro de Jour J.

Fulgence Bienvenüe travaille alors déjà pour la ville de Paris avant de se lancer dans le projet du métro. "C'est un ingénieur, donc il s'occupe de la construction des infrastructures. Le plan [du métro, ndlr], il est défini en conseil municipal. Ce sont les élus qui vont décider des futurs tracés (...) Fulgence, il exécute avec talent et cela pendant 30 ans, parce que c'est lui quand même qui donne la physionomie au réseau qu'on connaît aujourd'hui", ajoute Grégoire Thonnat.

"Il va accompagner le déploiement et la construction du métro pendant 30 ans (...) il a plus de 80 ans à sa retraite. Il va accompagner cette construction et il va même penser les prolongements en banlieue, ce qui n'était pas le schéma de départ", conclut l'auteur.

