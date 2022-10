Pourquoi un pouce cassé a donné naissance au personnage de BD actuel préféré des enfants

Crédit : Mr Tan et Diane le Feyer d'après l’œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly - Bayard Éditions

Un pouce cassé a donné naissance au personnage de BD actuel préféré des enfants. Il s'agit d'une petite fille rousse au nom qui claque : Mortelle Adèle ! Cela fait penser à mortadelle sans doute parce que c’est une sale amie, une gamine avec un gros caractère et un humour noir.

Elle dit et fait tout haut ce que nos enfants pensent et voudraient faire tout bas. Mortelle Adèle a supplanté Titeuf dans les cours de récré ? On peut dire ça. Déjà 18 albums vendus à plus de 12 millions d’exemplaires et le 19ème qui sort donc aujourd’hui, Face de Beurk devrait suivre le même chemin !

Pas mal pour une héroïne qui à l’origine était juste une bouée de sauvetage pour un gamin en détresse. On est au milieu des années 90, le petit Antoine, un gamin timide de Chambéry, vit un enfer au collège, victime de harcèlement scolaire dont il ne dit rien à personne. Pour réussir à endurer ça, il s’invente une amie imaginaire aux antipodes de son caractère. Une petite fille qui, elle, ne se laisse pas faire, ni par les enfants, ni par les adultes : Mortelle Adèle.

Le succès de Mortelle Adèle

Personnage qu’il dessine également. dans les marges de ses cahiers. Jusqu’au jour de ses 14 ans où ses bourreaux d’école lui cassent l’os du pouce droit. Cette blessure ne s’étant pas bien remise, il ne peut plus dessiner autant qu’il veut car très vite sa main le souffrir. Mais, devenu adulte, Adèle reste à ses côtés.

Et comment elle va devenir un carton de librairie ? Par hasard. Devenu auteur chez Bayard, il continue à griffonner Adèle dans les marges de ses cahiers. Un jour son éditeur tombe sur un de ses dessins. Il flashe sur cette Mortelle Adèle et encourage Antoine à raconter ses aventures. Il prend le pseudo de Monsieur Tan… Tan, c’est comme ça que ses petits neveux l’appellent vu qu’ils n’arrivent pas à dire Antoine, et il y a pile 10 ans, le premier album voit le jour.

Avec l’aide d’une illustratrice, aujourd’hui Diane Le Feyer, car il a toujours du mal à dessiner. Enfin avait du mal. Il y a quelques années, fort du succès de Mortelle Adèle, il est retourné la boule au ventre dans ce collège de Chambéry où il a vécu l’enfer. En sortant de l’établissement, il s’est senti libéré.

Et depuis, vous savez quoi ? Il n’a plus mal au pouce et peut à nouveau dessiner. Mortel non ? Comme Adèle ! Qui deviendra l’an prochain un dessin animé où vous pourrez entendre cette adorable peste.

