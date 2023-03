Pourquoi les Schtroumpfs sont bleus et pourquoi s'appellent-ils comme ça ?

Nous sommes à l’été 1957, le dessinateur Peyo est en vacances avec son ami Franquin, le papa de Gaston Lagaffe. Ils sont à table et Peyo demande à Franquin de lui passer le sel. Sauf qu’il a un gros trou de mémoire et n’arrive plus à retrouver le mot "salière". Au lieu de dire le truc ou le bidule, il demande alors à Franquin : "Passe-moi le Schtroumpf !". Ce dernier, amusé, lui répond : "Tiens voilà le Schtroumpf et quand tu auras fini de le Schtroumpfer, tu me le reschtroumpferas".





Et c’est devenu le jeu favori de Peyo et Franquin, qui ont passé tout l’été à jouer à revisiter des tirades de Racine ou Molière, des tubes du moment ou des Fables de la Fontaine : "Maître Schtroumpf sur un Schtroumpf perché tenait en son Schtroumpf un Schtroumpf". Le nom et le langage des petits lutins bleus est né comme ça. D'ailleurs, en Allemagne, les Schtroumpfs s’appellent les Schlumpfes et aux États-Unis, les Smurfs. Ils ont donné d’ailleurs leur nom au Smurf, la danse hip-hop des années 80. Mais dans tous les cas, ça ne veut rien dire.





Les Schtroumpfs sont bleus grâce à l’épouse de Peyo, Nine Culliford. C’est elle qui coloriait les dessins de son mari et qui s’est donc retrouvée face à ces petits bonshommes griffonnés en noir et blanc par Peyo. Quelle couleur leur donner ? En fait, elle procède par élimination : roses ou noirs sont des couleurs trop humaines pour des lutins. Verts, comme les Schtroumpfs vivent au milieu des arbres, on les aurait mal distingués. Rouges, ils auraient eu l’air en colère, et jaunes leur aurait donné un ton malade. Au final, elle n’a plus trop le choix.







Le bleu, c’est la couleur que Madame Peyo choisit de donner aux Schtroumpfs. Un choix judicieux qui va participer à leur énorme succès. Et quel succès ! 35 millions d’albums écoulés dans 90 pays, 500 millions de figurines vendus depuis leur création, et sur les 60.000 tonnes de bonbons Haribo vendus chaque année. Vous savez quoi ? Si ça se trouve, on lira encore leurs aventures dans 542 ans, comme l’âge du Grand Schtroumpf !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info