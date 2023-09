Pourquoi les oiseaux ne doivent pas manger de pain ?

Autour des plans d'eau, il n'est pas rare de voir des personnes nourrir de pain les oiseaux qui se présentent nombreux. Une mauvaise habitude qui peut s'avérer fatale pour la population aviaire. Comme le rapporte Ouest-France, de nombreuses mairies luttent contre cette distribution et vont jusqu'à prononcer des arrêts municipaux pour interdire le nourrissage. C'est le cas à Mèze dans le département de l'Hérault où cette pratique est sanctionnée d'une contravention de 450 euros.



Ces démarches sont saluées par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) qui lutte pour voir cette pratique disparaître pour le bien des animaux. Les oiseaux sauvages n'ont pas l'appareil digestif adapté pour digérer le pain qui gonfle et se colle à la paroi de leur estomac.

L'absorption de pain provoque aussi un sentiment de satiété chez l'oiseau alors qu'il n'a ingéré que peu de vitamines et peut donc conduire à des carences, en calcium notamment, ce qui impacte la croissance de l'animal. Le syndrome des "ailes d'ange" qui empêche les oiseaux de voler correctement, est un exemple de malformation provoquée par le nourrissage au pain. Le gluten présent dans le pain entraine, lui, des maladies du foie.

Lors de vos prochaines balades, si le nourrissage des oiseaux est autorisé, pensez à remplacer le pain par des graines de tournesol noires, des cacahouètes fraiches non grillés, non salées ou du mais concassé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info