Pourquoi les dauphins sont en réalité des toxicos ?

Les dauphins ne sont ni amateurs de cocaïne, ni de cannabis mais bien d’une substance hallucinogène sécrétée par le poisson globe. Ce dernier a la capacité de gonfler comme un ballon quand il se sent menacé.

En plus de changer sa taille, il produit de la tétrodotoxine, une neurotoxine mortelle pour éloigner ses prédateurs. Et quand il se sent stressé, il libère de faibles doses de cette toxine qui, si elle ne peut plus tuer, a alors un effet hallucinogène.

Comme l’a révélé un documentaire de la BBC en 2013, les dauphins raffoleraient de cette neurotoxine. On y voit des dauphins

jouer avec un poisson globe. Ils se font des passes comme au foot, avec leur rostre, le nez du dauphin. La conséquence c’est que le poisson ne comprend rien à ce qui lui arrive, et lâche donc sa toxine hallucinogène à tout va. Ce qui shoote nos amis les dauphins qui entrent alors dans un état de transe pendant une bonne vingtaine de minutes.

