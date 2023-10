Pourquoi la choucroute est à l'origine des Jeux paralympiques ?

Emmanuel Macron a participé, dimanche 8 octobre, à la 2e édition de la journée paralympique à Paris. La journée mondiale du handicap a lieu ce lundi 9 octobre. Et la choucroute est bien à l'origine de la création des Jeux paralympiques. Mais attention, le plat n'y est pas pour grand-chose.

La choucroute est simplement le surnom qui avait été donné à l'inventeur de cette compétition, le docteur Ludwig Guttmann, par ces homologues britanniques quand il est arrivé le sol anglais après avoir fui l'Allemagne nazie. Au péril de sa vie, cet homme a sauvé une soixantaine de Juifs lors de la fameuse "Nuit de Cristal", les faisant passer pour des malades dans l'hôpital dont il s'occupait.

Ce surnom n'est pas très valorisant pour un héros. Sur le sol anglais, pour les autres médecins, Ludwig Guttmann était un illuminé qui s'était mis en tête de soigner les invalides, victimes d'une lésion de la colonne vertébrale. À l'époque, les experts pensaient que c'était impossible. Quand des soldats sont touchés à la colonne et paralysés des jambes, ils sont rapatriés dans des demi-cercueils puis shootés à la morphine avant d'être plâtrés de la tête au pied. Ils sont ensuite allongés sur un lit où ils finissent par mourir d'une infection.

Mais ce médecin ne veut pas s'y résoudre. Dans son institut, installé au nord de Londres, ce brillant neurochirurgien met en place sa méthode, qui passe justement par le mouvement. Il cherche à focaliser les patients sur ce qu'ils peuvent faire plutôt que sur ce qu'ils ne peuvent plus faire. Le docteur tente de les faire bouger afin qu'ils évitent les escarres et les infections. Les paralysés font des activités manuelles, comme de la menuiserie, et surtout du sport. Ils font du polo en fauteuil roulant, du basket ou encore du tir à l'arc.



L'histoire de la naissance des Jeux paralympiques

Les résultats sont là. Par rapport aux paralysés de la Première Guerre mondiale, l'espérance de vie des patients est multipliée par dix. Pour faire connaître cette méthode, le docteur Guttmann a alors une idée. En 1948, le jour de l'ouverture des JO de Londres, il organise une compétition avec ses patients. Douze vétérans de guerre et deux femmes s'affrontent d'ans une épreuve de tir à l'arc et de netball, un dérivé du basket. Quatre ans plus tard, il parvient à faire venir des handicapés hollandais.

Après avoir fait des pieds et des mains, il parvient à convaincre le CIO en 1960, pour les JO de Rome, d'intégrer ces Jeux désormais ouverts à toutes les personnes handicapées. 400 athlètes venus de 23 pays s'y affrontent. Le docteur Guttmann, anobli par la reine Elizabeth II, est mort en 1980, sans avoir vu l'aboutissement total de son rêve. Celui de voir les Jeux paralympiques se dérouler sur les mêmes stades que ceux utilisés pour les JO, une règle mise en place depuis 1988. Les 4.400 athlètes paralympiques auront ce privilège l'année prochaine du côté de Paris. "L'esprit en mouvement", voilà la devise des Jeux paralympiques.