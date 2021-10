Paris : une exposition pour tout comprendre sur les Sneakers

Crédit : Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Une exposition pas tout à fait comme les autres s'apprête à ouvrir ses portes. À partir du mercredi 13 octobre, les baskets font leur entrée au musée de l'Homme à Paris. Car si les baskets, tennis et Sneakers ont longtemps été réservées aux activités sportives, nous en portons tous depuis l'émergence du mouvement Hip-hop aux États-Unis il y a trente ans.

Le terme Sneakers vient du mot anglais "to sneak" qui signifie "se faufiler" en français. Le mot est né en référence aux semelles en caoutchouc de ces chaussures qui ne font pas de bruit et permettent donc de se faufiler. Vous apprendrez d'ailleurs à quoi sert cette matière dans cette exposition ludique et marrante.

Vous trouverez également des explications techniques sur les baskets, ces chaussures qui habillent le pied, un ensemble de 28 os formant 16 articulations, 1.000 ligaments et 20 muscles. Une extrême complexité anatomique qui doit être prise en compte par les fabricants.