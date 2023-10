Lorànt Deutsch explique pourquoi octobre n'est pas le 10ème mois de l'année, mais bien le 8ème

Pour comprendre que le mois d'octobre est le 8e mois de l'année, il faut revenir aux origines de notre Histoire et remonter à la fondation de Rome, au 8ème siècle avant Jésus-Christ...

Au départ, les premiers calendriers étaient des calendriers lunaires, c’est-à-dire calculés en fonction de la course de la lune. Ils ne comptaient que 10 mois, et octobre était donc le 8e mois de l’année. L'année commençait en mars, et finissait en décembre, dont la racine veut dire 10 en latin…

La course de la lune a fini par créer dans notre calendrier un décalage. Pour bien faire, il ne fallait plus suivre la course de la lune, mais plutôt celle du soleil, qui collait mieux avec le cycle des saisons. Les Romains ont donc dû rajouter deux mois dans leur calendrier pour se réajuster. Il s’agit de janvier et de février, qui devenaient les 11e et 12e mois de l’année.

Janvier est devenu le premier mois de l’année parce qu'on a finalement décidé de caler le premier mois de l’année sur les journées les plus courtes, afin de se caler définitivement avec le rythme des saisons. Le mois d'octobre est donc passé de 8e, au 10e mois de l’année.

Si les Romains n'ont pas changé le nom des mois pour respecter les mathématiques, comme celui d'octobre, ils ont pourtant modifié le nom d’un mois. C'était en l’honneur de celui qui a mis en place cette réforme, et qui a grandement contribué à la grandeur de Rome : Jules César. Ce dernier a donné le mois de juillet.



