Éducation : comment relever le niveau en maths des collégiens

Chaque année, l'évaluation des acquis souligne un niveau préoccupant des élèves français dans certaines matières. Cette fois, c'est le niveau de mathématiques qui pose un problème pour les entrants en 6e. Un gros souci même, puisque la France se place dernière du classement européen, poussant le Conseil scientifique de l'Éducation nationale à tirer la sonnette d'alarme.

"Combien y a-t-il de quarts d'heure dans trois quarts d'heure ?" La réponse à cette question peut sembler enfantine, car elle se trouve dans l'énoncé même. Mais ce que révèle cette dernière étude, c'est que la moitié des élèves qui entrent en 6e ne parviennent pas à résoudre ce problème. "Une inquiétante mécompréhension", pointe le Conseil scientifique de l'Éducation nationale.

Les élèves ont plus de mal à comprendre les fractions et les nombres décimaux. Autre exemple, à l'opération "0.8+1", ils répondent en majorité "0.9", alors que la réponse est "1.8". Ici, ce n'est pas le calcul qui pose un problème, mais la "compréhension de ce qui fait les nombres". Le Conseil scientifique suggère pour palier cela d'introduire, dès le CP, leur décomposition - qui n'intervient que dans le programme de CM1 aujourd'hui.

Le Conseil a aussi fait des propositions très concrètes. Pour expliquer les fractions, on parle souvent de découpes de gâteaux. "La métaphore des vraies barres pré-découpables est plus utile", indique le rapport. Car, une fois ces barres découpées, celles-ci peuvent être alignées pour un rendu visuel concret et donc une compréhension plus rapide.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info