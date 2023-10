Jardinage : comment réussir la plantation de la rhubarbe

Il y a quelques semaines, nous avons parlé de quelques vivaces atypiques à intégrer dans votre jardin potager. Les vivaces sont des plantes qui vivent plus de deux ans, c’est-à-dire que vous allez la planter une fois dans votre jardin potager et vous allez pouvoir en profiter plusieurs années ! Dans les vivaces, on retrouve par exemple le laurier sauce, le thym, la ciboulette, la sarriette mais aujourd’hui, nous allons parler d’une vivace que beaucoup apprécient : la rhubarbe.

En automne, c’est l’une des périodes les plus propices pour la planter au potager. Vous pouvez aussi le faire au début du printemps si vous n’avez pas la chance de trouver des plants ou mieux des racines.

Pour débuter la culture de la rhubarbe, vous pouvez partir de la graine, acheter des plants ou acheter des racines. Pour les graines, il faudra patienter le printemps prochain pour réaliser un semis dans des godets individuels ou en barquette. Pour réussir le semis, pensez à utiliser un terreau “semis et repiquage” que vous garderez toujours humide. Si vous utilisez des godets, placez 3 à 4 graines par godet, puis enfoncez vos graines d’un demi centimètre ou recouvrez vos graines à l’aide d’un tamis. Placez ensuite le tout à l’extérieur ou en serre afin d’avoir au minimum une température supérieure à 20°C. Gardez ensuite vos plants pour les repiquer en pleine terre l’automne prochain.

Concernant les plants ou les racines, je conseille souvent d’acheter des racines pour plusieurs raisons. La première, c’est que c’est moins cher et la deuxième, c’est que vous allez avoir de meilleurs résultats surtout si vous avez des limaces dans votre potager.

Pour la plantation, c’est vraiment simple, réalisez un trou puis placez les racines au fond du trou en mettant les bourgeons au niveau du sol. Rebouchez votre trou en mélangeant votre terre à du compost. Ajoutez ensuite du compost et du paillage par-dessus, puis arrosez le tout !

Une terre très riche à garder humide

La rhubarbe a besoin d’une terre très riche pour produire de nombreuses pétioles car n’oubliez pas, sur un plant de rhubarbe, on consomme uniquement les pétioles, les feuilles sont toxiques ! Mais avec les feuilles, vous pouvez soit les utiliser comme paillage, réaliser un purin afin de lutter contre les pucerons noirs, la mouche de la carotte ou encore la teigne du poireau. Sinon vous pouvez aussi les mettre au compost contrairement à ce qu’on peut lire sur internet.

Après avoir planter vos racines de rhubarbe, il faudra veiller à garder votre terre humide et surtout à la nourrir avec du compost. Au printemps qui suit la plantation, les bourgeons se développeront pour produire de longues pétioles et vous allez avoir envie de les récolter ! Mais je vous conseille de ne rien faire afin de laisser votre plant s’installer dans votre jardin potager. Vous pourrez récolter vos premières pétioles au printemps suivant.

Si vous souhaitez avoir suffisamment de récolte pour réaliser des compotes, des tartes ou des crumbles, je vous conseille de planter environ trois plants en les espaçant d’environ 1,50m.