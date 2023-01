Jardinage : qu'est-ce que le Pitaya, appelé aussi fruit du dragon ?

Je vous ai déjà partagé ma passion qui consiste à faire germer tout ce que je trouve, des noyaux, des pépins, des graines, des restes de légumes… On a déjà parlé d’avocat, d’ananas, de mangue… Mais aujourd’hui, je vais vous parler du Pitaya, le fruit du dragon ! Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, la première, c’est qu’on fait germer les graines avec une autre technique que celle de la boîte hermétique et le coton humide. Et aussi, car une fois que les graines vont pousser, vous allez avoir des petits cactus dans la maison et ça c’est trop cool.

La première étape consiste à récupérer le fruit dans un supermarché. Et là, déjà, au moment de couper le fruit en deux, on a une belle surprise car soit la chair à l’intérieur est rouge, soit elle est blanche. Et au milieu, dans la chair, vous allez observer des dizaines et des dizaines de graines. On en récupère une vingtaine avec une pince à épiler et on les met sur du journal pour les laisser sécher 24 heures. On évite d’utiliser du coton ou de l’essuie-tout sinon les graines vont coller, et après, c’est compliqué de les récupérer pour les faire germer.

Au bout des 24 heures, on va utiliser une petite coupelle et on va mettre un fond d’eau. On utilise si possible de l’eau de pluie et surtout de l’eau à température ambiante ! On place nos graines dans ce fond d’eau puis on place notre coupelle dans une pièce aérée et chauffée. On évite les pièces froides et le soleil direct. Et normalement, au bout d’une semaine, vos graines vont germer pour laisser apparaître une petite pousse d’environ 1 demi-centimètre.

Ce sera donc le moment idéal pour les mettre en terre. Attention, quand je dis en terre, c’est dans une barquette ou dans un pot, on ne va pas les mettre en extérieur, il fait beaucoup trop froid… On utilise du terreau semis et repiquage ou du terreau qu’on mélange avec du sable à raison de 50%. On place nos graines à la surface puis on ajoute un peu de substrat pour les recouvrir d’environ 1 demi-centimètre. On garde le substrat toujours humide et on place le tout dans une pièce lumineuse, aérée et chauffée. Et vous allez voir, au bout de 45 jours, des petits cactus vont apparaître.

