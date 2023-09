Jardinage : comment réaliser le plan de son futur potager

En automne, c’est selon moi la période idéale pour débuter un potager, pour l’agrandir ou tout simplement pour le transformer, car nous avons déjà un peu plus de temps, les températures sont plus clémentes et la terre est plus meuble qu’en été. De plus, cela permet d’anticiper la saison prochaine et au printemps, il ne vous restera plus qu’à semer, planter et profiter !

Si vous commencez un potager cette année, n’ayez pas les yeux plus gros que le ventre au risque de vous décourager rapidement du potager. Commencez ensuite par des cultures que vous aimez cuisiner et simples à réaliser afin d’avoir rapidement des récoltes. Croyez-moi, avec ces récoltes, vous allez tout de suite vous sentir pousser des ailes et cela vous motivera à continuer.

Vous l’aurez compris, le pire ennemi du potager quand on débute, c’est vous-même, en voulant aller trop vite et en voulant tout faire en même temps.

Pensez à l'eau

Avant de sortir vos outils et de foncer tête baissée dans le potager, je vous conseille vivement de vous poser sur une feuille blanche et de dessiner votre potager. Déterminez l’orientation, l’espace disponible, puis réfléchissez à vos motivations, au temps que vous souhaitez allouer à sa réalisation et aux légumes que vous souhaitez cultiver. Il en va de même si vous souhaitez réaliser un potager sur votre balcon. Tout part d’un dessin.

Une fois que vous avez dessiné l’espace disponible, dessinez le potager de vos rêves en prenant en compte l’ensoleillement, le vent, l’accès à votre source d’arrosage ! Essayez d’avoir au minimum 6 à 8 heures d’ensoleillement sur votre potager. Protégez-le au maximum des vents du nord avec des structures montantes, des arbustes, un mur…

Installez une cuve de récupération d’eau de pluie à proximité de vos parcelles afin d’économiser vos pas. Laissez-vous de la place pour tourner autour de votre potager, pour marcher entre vos zones de culture. L’emplacement parfait n’existe pas vraiment, car chaque jardin est unique, mais gardez à l’esprit ces quelques conseils !

Une fois que votre potager est dessiné, c’est l’occasion de réfléchir à votre ressource en eau, à votre compost, aux hôtels à insectes. Bien qu’évident, on y pense souvent tardivement, mais un potager a besoin d’eau pour produire des légumes et si vous devez marcher tous les matins avec votre arrosoir chargé, vous allez rapidement baisser les bras. Il en va de même pour l’amendement, mettez en place un compost assez proche pour pouvoir y déposer vos déchets, mais aussi pour pouvoir y récupérer cette ressource importante pour booster vos plants.