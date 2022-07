Amis des mots, pour ce dernier Bonbon sur la langue de la saison, je voudrais vous offrir de quoi partir en vacances avec une brassée de mots cadeaux. Vous savez, parfois, les mots nous manquent. On voudrait exprimer une idée, un sentiment, et le mot n’existe pas, ou on ne le trouve pas. Eh bien je viens de découvrir des dizaines de mots nouveaux indispensables, grâce à un joli bouquin coloré comme un arc-en-ciel baptisé Le Dico des mots extraordinaires (il est vendu sur le site d’un joyeux média en ligne, lui aussi à découvrir : Bulletin.fr).

J’y ai appris, par exemple, que les Allemands ont un gros avantage sur nous, les Français : ils ont un mot, Jein, qui leur permet de dire à la fois oui et non : "une sorte de noui", bien utile par exemple quand Stéphane Carpentier vous demande si ce nouveau bob aux couleurs du Tour de France 2022 lui va bien. C’est un groupe de hip-hop des années 1990 qui a inventé ce "noui", et depuis il est entré dans le langage courant.



J’aime bien aussi le jayus indonésien, un mot qui désigne l’hilarité mêlée de malaise ou de pitié qui vous frappe quand un copain raconte une blague nulle… Notez, amis des mots : ça peut servir à l’heure de l’apéro au camping !

La dernière crêpe, celle qui ne ressemble... à rien !

Ah, je vous ai aussi sélectionné une insulte : on ne sait jamais, dans les embouteillages au péage… Les Bretons en ont une que j’adore : takezenn (prononcez takézène). Takezenn, c’est la dernière crêpe, celle qu’on fait avec le reste de pâte et qui du coup ne ressemble… à rien. Par extension, le mot fait une… délicieuse injure ! Comme je vais faire un tour en Bretagne cet été, me voilà parée ! Et j’espère être "déçue en bien", comme on dit en Suisse. Quelle belle expression ! "Être déçu en bien, explique le Dico des mots extraordinaires, c’est être agréablement surpris par quelque chose ou quelqu’un."

Du coup, je vous propose d’étrenner ce mot néerlandais, voorpret, la "préjoie", c’est-à-dire "l’excitation (...) que l’on ressent quand on pense à un événement qui s’annonce particulièrement heureux ou agréable"… Comme un départ en vacances par exemple.

Départ à préparer d’urgence, d’ailleurs, si vous êtes fiu [prononcez fiou], comme on dit en Polynésie. Le fiu, "c’est un mélange de fatigue, d’ennui, de spleen, de lassitude, de démotivation et de ras-le-bol". Si vous êtes fiu, il est temps de boucler les valises !

Bon, et si vous ne partez pas cette année, ou pas tout de suite, j’ai quand même un joli mot pour vous, amis des mots : shokkakko, c’est la façon dont les Japonais désignent les "petits bonheurs du quotidien : manger un bout de pain encore chaud, se glisser dans des draps propres, contempler une jolie pile de vêtements repassés ou laisser le chat venir sous la couette" – à chacun sa conception du bonheur !

Dites-nous quel est votre mot préféré, amis des mots ! Si ça vous tente, je vous donne rendez-vous pour en causer les 23 et 24 juillet au festival du livre de Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin, ou encore en août, le dimanche 14, à la librairie d’Houlgate, ma plage normande préférée. Et surtout, dès le 3 septembre, on se retrouve ici, dans RTL Matin Week-End, avec un paquet de Bonbons sur la langue tout neufs pour la rentrée. Bel été à tous !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info