Appel du 18 juin 1940 : les coulisses d’un moment historique

Le général de Gaulle signe l'acte de naissance de la Resistance avec son appel du 18 juin. Diffusé sur la radio anglaise de la BBC le 18 juin, le discours que l'on connait, a en réalité été enregistré une nouvelle fois - en cause, des problèmes techniques - quelques jours plus tard : le 22.

Juin 1940, cela fait déjà plusieurs mois que la guerre a été déclarée et une partie de la France a été envahie par l’Allemagne. Le gouvernement français démissionne le 16 juin, laissant la place au maréchal Pétain qui dès le 17 signe la paix avec les Allemands, initiant la naissance de la collaboration entre le régime de Vichy et le Troisième Reich. Le même jour, de Gaulle part pour Londres afin de rencontrer Winston Chruchill, Premier ministre anglais.



Installé à Londres, le général de Gaulle veut organiser la résistance. Le 18 juin, Winston Churchill l'autorise à lancer son appel au micro de la BBC. Mais ce jour-là, très peu de personnes entendent le discours du général. Il n'est pas vraiment connu des Français, raconte le ministère des Armées sur son site. De plus, ce même jour, Churchill enregistre un discours dans la même radio londonienne, ce qui ne permet pas d'enregistrer celui du général, les moyens techniques de l'époque étant insuffisants. Le véritable appel du 18 juin passe alors à la trappe.

Le 22 juin 1940, de Gaulle décide d'enregistrer un nouvel appel, celui que l'on commémore chaque année. Ce deuxième discours est plus complet que le premier, prononcé sur le vif après l'annonce de l'Armistice par Pétain. Ainsi, le général profite de ces 4 jours supplémentaires pour étoffer son appel à la résistance qui deviendra celui que l'on connait aujourd'hui.