Sarkozy, Macron, Mitterrand : Les coulisses des grands discours

et Thomas Hugues

publié le 15/06/2020 à 13:00

Qui sont les « plumes » qui écrivent les discours des présidents et des grandes figures politiques? Comment choisissent-elles les mots qui pourraient marquer l’Histoire, et les formules qui feront dates? On vous emmène dans les coulisses des grands discours politiques avec notre invité le journaliste Michaël Moreau.

Le président Emmanuel Macron a-t-il une ou plusieurs plumes ? Pourquoi depuis le quinquennat les présidents font-ils plus de discours qu'avant ? Une plume peut-elle influencer les choix du président ? Un président de la république qui fait l'éloge d'un chanteur lors de ses obsèques, était-ce inimaginable au début de la 5ème république ?

Notre invité nous raconte également pourquoi certains discours sont passé inaperçus ou n'ont pas été prononcé en raison de l'actualité.



à lire : Les plumes du pouvoir chez Plon.

