26 juillet : quand le FBI était créé par... le petit-neveu de Napoléon

Il y a 115 ans, la Federal Bureau of Investigation était créée par... un descendant de Napoléon Bonaparte. Charles-Joseph Bonaparte, procureur général des États-Unis, est le petit-fils de Jérôme Bonaparte, le frère d'un certain militaire corse...

Né dans la ville de Baltimore, il va à l'école française et étudie le droit à Harvard. Plus tard, il supervisera la lutte contre le crime organisé, ce qui l'amènera à créer une agence de lutte contre le crime. Le Bureau Fédéral d'enquêtes, plus connu sous le nom de FBI, est né.

Le service de police judiciaire et de renseignement est mis en lumière dans des milliers de films et séries, les plus célèbres étant "Le FBI porté disparu", "X-files", "FBI, duo très spécial" ou encore "Twin Peaks". De fait, le "soft power" états-unien passe aussi par le rayonnement de ses services secrets.

La lutte contre différents boucs émissaires

Rapidement, l'organisation prend une dimension politique importante, faisant dès 1919 de la lutte contre la "propagande bolchévique" le cœur de son action. Des rafles contre les étrangers suspectés d'être des agents communistes, internés à Ellis Island, sont notamment menées. Par la suite, l'arrestation d'Al Capone par Eliott Ness marquera la gloire du FBI dans sa traque de la mafia.

Hollywood exporte l'image du FBI dans le monde entier. En 1952, des reportages sur la formation des agents du FBI sont diffusés à la télévision française.

Enfin, au début du millénaire, le 11 septembre marquera un échec cuisant, le président Bush affirmant qu'aucune information n'a été connue des services d'enquête, à qui il reprochait à l'époque de n'avoir vu aucun signe avant-coureur. Et pourtant, 115 ans après sa création, le FBI n'a pas fini d'alimenter les fantasmes...