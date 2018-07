Virginie Efira en nonne lesbienne dans le prochain film de Paul Verhoeven

publié le 27/04/2017 à 11:49

Le nouveau projet de Paul Verhoeven risque de choquer. Le prochain film du réalisateur néerlandais, intitulé Sainte-Vierge, s'intéressera à la vie de Benedetta Carlini et adapte le roman de l'historienne Judith C. Brown Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne. Il a confié le rôle-titre à l'actrice franco-belge Virginie Efira, qui interprétera donc cette nonne du XVIIème siècle entretenant une relation amoureuse avec une autre religieuse. Une histoire sulfureuse et un mélange entre sexualité et religion qui devraient détonner devant la caméra de Paul Verhoeven.



Ce n'est pas la première fois que le réalisateur de Basic Instinct confie un rôle important à Virginie Efira, qui jouait la voisine bourgeoise et catholique d'Isabelle Huppert dans Elle, son dernier long-métrage. Le scénario a été confié à Gérard Soeteman, qui a déjà signé les scripts de Black Book et La Chair et le sang. Le projet a été officiellement annoncé mercredi 26 avril sur Twitter par le producteur Saïd Ben Saïd. Si aucune date de sortie n'est prévue pour l'instant, il ne faut rien attendre avant 2018.

SAINTE VIERGE de Paul Verhoeven avec Virginie Efira. En tournage prochainement. pic.twitter.com/kCnSqGYyVc — Saïd Ben Saïd (@saidbensaid66) 25 avril 2017