publié le 18/04/2017 à 08:05

C'est l'événement télévisuel de la semaine. Alors que le festival Séries Mania bat son plein à Paris, France 2 s'apprête à diffuser la nouvelle saison de sa série à succès Dix pour cent. Avec des acteurs principaux aussi convaincants dans leur rôle que Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère, portés par un pitch original, la fiction française ne pouvait être que renouvelée. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.



Les fans peuvent d'ailleurs découvrir le premier épisode en avant-première. Il a été mis en ligne sur le site de France 2. Et pour les plus férus de la série télévisée, elle a été diffusée en intégralité dans le cadre du festival parisien à l'UGC Normandie à Paris le 17 avril.

Pour cette deuxième saison, après une première slave d'épisodes marquée par la présence de figures phares du cinéma français, un nouveau casting trois étoiles est prévu. Cécile de France, Julie Gayet ou encore Line Renaud cèdent leur place à Lambert Wilson, Isabelle Adjani, Guy Marchand, Fabrice Luchini, Julien Doré, Virginie Efira, Ramzy Bédia ou encore Juliette Binoche, qui devrait, dans la fiction, faire l'ouverture de la cérémonie du Festival de Cannes. Rendez-vous mercredi 19 avril sur France 2 pour savourez la suite des aventures.