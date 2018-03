publié le 29/04/2016 à 22:37

Le 4 mai, Virginie Efira sera à l'affiche d'Un homme à la hauteur. La comédienne incarne une brillante avocate en plein divorce, qui va tomber amoureuse d'un homme d'1m36 joué par Jean Dujardin. "Mon personnage, Diane, ne s'y attend pas. Elle perd son téléphone, il le retrouve, il l'appelle et une conversation se met en route entre eux, pleine de charme et de séduction. Elle va à ce rendez-vous gonflé d'attentes et elle le voit arriver. Il a la tête de Jean Dujardin mais il est nettement plus petit que la moyenne. Il lui propose de l'emmener quelque part. L'amour va naître entre eux. Le film pose la question du regard intime et du regard social."



Le regard des autres est parfois lourd à porter. "Est-ce qu'on arrive vraiment à s'en défaire ? (Le film montre) à quel point on n'arrive pas totalement à être libre. Moi je rencontre rarement des hommes de 40 ans qui me disent 'J'ai rencontré une femme de 60 ans et je vis une histoire d'amour incroyable'."

Celle qui a présenté Nouvelle Star quand l'émission était diffusée sur M6 est originaire de Belgique. Elle fait partie de cette vague d'acteurs venu du Plat Pays, comme l'appelait Jacques Brel, qui ont percé dans le cinéma français. "On a un cinéma belge vraiment passionnant, intéressant et libre mais il y a très peu de productions. Si on veut faire des films, mieux vaut passer de l'autre côté. Et puis, il y a le regard des Français sur la Belgique qui a changé. Peut-être que c'est (Benoît) Poelvoorde qui a forcé la porte mais tout d'un coup, on est devenu des gens extrêmement simples et humbles."