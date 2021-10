Nouvelle armure, nouvelle épée. Geralt de Rive revient pour une 2ème saison de The Witcher qui s'annonce bien sombre. C'est en tout cas ce que laisse penser la très attendue bande-annonce dévoilée ce vendredi 29 octobre par Lauren Schmidt Hissrich la showrunneuse de la série, et les acteurs Joey Batey (Jaskier) et Kim Bodnia (Vesemir), à la Lucca Comics & Games Convention en Italie.

"La fin des temps" est évoquée plusieurs fois dans le début de cette bande-annonce officielle, laissant présager une guerre sans merci dans le Royaume de Nilfgaard, entre le Nord et le Sud. Une chose est sûre, Geralt de Rive n'aura jamais eu autant de boulot avec une surpopulation de monstres, "qui rôdent alors qu'ils devraient hiberner", soulèvent le Sorceleur. Un travail à accomplir en plus de sa mission de protéger la princesse Cirilla, l'enfant-surprise de Geralt, contre le mystérieux pouvoir qu'elle possède en elle.

On y voit par ailleurs la jeune fille affronter de nombreux monstres sur la route de Kaer Morhen, forteresse qui se trouve être le quartier général des sorceleurs, pour commencer sa formation de sorceleuse. Des combats qui s'annoncent palpitants, notamment une scène où Ciri et le Loup Blanc combattent ensemble un Leshen, arbre monstre surmonté d'un crâne de cerf.

Une image frappante : celle de Yennefer, ressortie affaiblie par la bataille de Sodden qui signe la fin de la 1ère saison. Perdue dans son chaos, elle tente de survivre. La célèbre mage est vue comme prisonnière au côté de Fringilla puis galopant accompagnée de Ciri. Les trois protagonistes phares de la série vont-ils surmonter la guerre qui déchire le Royaume de Nilgaard ? Réponse le 17 décembre prochain.