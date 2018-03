Pourquoi Netflix payait moins Claire Foy que Matt Smith dans "The Crown"

Matt smith et Claire Foy dans "The Crown"

publié le 14/03/2018 à 11:16

Il joue un second rôle masculin mais il gagne plus que celle incarnant la reine Elizabeth II, dans la série The Crown. Les producteur de cette série à succès, qui raconte la vie de la souveraine, ont reconnu mardi 13 mars lors d'une table ronde à Jérusalem que le salaire de Matt Smith, alias le prince Philip, était supérieur à celui de Claire Foy.



Selon les producteurs, ce dernier était mieux établi et reconnu au moment de la négociation des cachets, dont les montants n'ont pas été révélés. Matt Smith a en effet prêté vie au révéré Docteur Who dans la série éponyme de la BBC entre 2010 et 2013.

C'est ce rôle qui a été retenu comme critère déterminant pour cet écart de rémunération avec Claire Foy, actrice britannique ayant joué dans une vingtaine de séries télévisées et films télévisées ou cinématographiques avant d'incarner pour Netflix la reine d'Angleterre.

Rattrapage avec la troisième saison

L'explication des producteurs de The Crown n'a pas fait taire les critiques. Ces dernières ont relevé que cette différence aurait pu être justifiée pour la première saison mais plus par la suite. Claire Foy a en effet reçu de nombreuses récompenses et louanges pour sa prestation.



Selon le magazine Variety l'an dernier, Claire Foy gagnait 40.000 dollars par épisode.

"Partant du principe que la reine Elizabeth jouée par (Claire) Foy est le pivot et la force motrice de la série, il est incompréhensible que (Matt) Smith soit toujours payé davantage qu'elle dans la seconde saison", a écrit Alex Abad-Santos, correspondant culture du site d'informations Vox.



D'autant que Claire Foy, 33 ans, avait déjà acquis une solide réputation d'actrice pour ses rôles dans Maîtres et Valets (2010-2012) ou encore Dans l'ombre des Tudors (2015), lorsqu'elle a été choisie pour The Crown.



Suzanne Mackie, l'une des productrices de la série, a affirmé à Jérusalem que le fossé salarial serait comblé pour la troisième saison mais Claire Foy n'en bénéficiera pas.

En effet, les deux acteurs principaux vont être remplacés pour le tournage qui commence en juillet : Olivia Colman sera la reine Elizabeth II et le nom du successeur de Matt Smith n'est pas encore connu.