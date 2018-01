Domenach : "Pourquoi la royale série 'The Crown' fascine les Français"

publié le 29/01/2018 à 09:42

C'est même un triomphe pour la série reine de Netflix, The Crown (La Couronne), qui met en scène la saga romantico-historique de sa majesté Elizabeth II qui, sur son trône, travaille toujours du chapeau (bleu, jaune ou rose) après plus de 65 ans de règne.



Dans ce feuilleton, on part de son sacre en 1947 et on ne lâche rien. Pas une miette après deux saisons, plus d'une vingtaine d'épisodes. Si la preuve du pudding c'est qu'on le mange, la preuve de notre passion pour la monarchie britannique c'est qu'on s'en délecte. Alors même qu'on est un peuple régicide, et alors même qu'on est indifférent au Grand-Breton Brexit et qu'on ne s'intéresse aux "Rosbeefs" que lorsqu'on parvient (exceptionnellement) à leur ficher une pile au rugby.

Pourquoi donc cet intérêt et cette passion même pour les têtes couronnées d'outre-Manche ? D'abord parce c'est un bijou british, cette royale série. L'argent est là, à l'écran, qui permet à la couronne de briller de tous ses feux argentés.

Ensuite les acteurs sont "so marvellous" et donnent aux personnages royaux toute leur humanité martyrisée. Car on comprend enfin l'ascèse douloureuse que réclame la monarchie. Pour devenir reine, il faut oublier la jeune fille qu'on a été et les rêves de bonheur tranquille qu'on a partagés.

Macron, notre monarque républicain

La royauté anglaise sert à maintenir l'unité de pays. Elle a une puissance symbolique immense, mais aucun pouvoir concret. C'est pour cela que la reine Elizabeth II doit prendre garde à ne rien faire. Ce qui est une tâche immensément difficile.



Il faut qu'elle prenne de la hauteur toujours, et que jamais elle n’entre dans la mêlée politicienne. Elle est au-dessus des passions mesquines.



C'est pour cela que cette permanence monarchique dans cette démocratie nous fascine. Car nous avons coupé la tête de notre roi et celle de notre reine. Nous sommes fiers d'avoir accompli notre Révolution, mais nous conservons une nostalgie, sinon un remords.



Regardez comment Emmanuel Macron, notre monarque républicain, va péleriner quasi toutes les semaines au château de Versailles, et il prend ses vacances à Chambord. Je suis sûr que dans sa royale famille on doit regarder The Crown aussi. Allez God save the Queen !