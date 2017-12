"The Crown" : une saison 2 sublime de justesse pour les adieux de Claire Foy

publié le 08/12/2017 à 20:15

Olivia Colman, la star de la série Broadchurch, aura une pression considérable sur les épaules. Passer après la prestation impeccable de Claire Foy dans le rôle d'Elizabeth II dans la série de Netflix, The Crown, ne sera pas évident.



La première saison de la série nous aura fait faire connaissance avec l'actrice et avec les début du règne de la monarque britannique. ressemblance physique, posture, mimiques, voix... Le travail d'interprétation de Claire Foy est un modèle du genre. Ce n'est pas pour rien qu'elle a décroché le Golden Globes de la meilleure actrice en 2017. Claire Foy rempile avec le rôle une seconde et dernière saison. La suite de la vie de la reine sera naturellement tenu par une actrice plus âgée.

Mais que vaut cette deuxième saison de The Crown ? La recette fonctionne-t-elle toujours ou le soufflé a-t-il fini par retomber ?

Une chronologie plus morcelée

La saison 2 se distingue de la première en ce qu'elle ne raconte pas l'ascension de la reine. La période historique et les événements décrits ne suivent plus une seule ligne. Lorsque la première saison évoquait l'abdication de son oncle, le règne de son père, son mariage, sa montée sur le trône - le tout sous l’œil de l’inamovible Winston Churchill (John Lithgow) - il s'agissait de suivre un seul fil. Il s'agissait d'un crescendo. D'un récit sur le passage de la jeunesse à l'âge adulte, sur l'apprentissage du pouvoir.



La saison 2 suit toujours un ordre chronologique, mais les réalisateurs font des bonds dans le temps pour s'attarder sur quelques grandes affaires et scandales. Il ne faudra pas compter sur un suspense déchirant à chaque fin d'épisode. Ils durent une bonne heure chacun et peuvent aisément se regarder indépendamment.

Place aux personnages secondaires

Gestion de la crise de Suez, histoire d'amour entre la princesse Margaret (Vanessa Kirby) et le photographe Antony Armstrong-Jones (interprété par le brillant Matthew Goode), les thèmes sont historiques ou intimistes. Certains épisodes tournent plus volontiers autour de personnages secondaires : la princesse Margaret bien entendu, mais aussi JFK et Jacqueline Kennedy (joué par le héros de Dexter, Michael C. Hall et Jodi Balfour), le prince Charles, le prince Philip (Matt Smith)...

> The Crown - Season 2 | Featurette: The Kennedys | Netflix

L'histoire de ce dernier, le méconnu mari d'Elizabeth, est d'ailleurs particulièrement développée. Les liens de sa famille avec le régime nazi, son enfance dans une école aux méthodes particulièrement sévère, sa place d'homme... La saison 2 fait une grande place au personnage de Matt Smith, qui lui aussi va quitter la série pour laisser la place à plus âgé.

Les petites histoires dans la grande

Avec les sixties, le monde et les mœurs évoluent. Elizabeth II doit se moderniser sous peine de disparaître, mais elle doit rester une figure respectable et historique. Elle tente d'exister politiquement, mais ne doit pas aller trop loin sous peine de heurter la monarchie constitutionnelle. Elles a des sentiments forts, mais doit les réprimer pour éviter l'agitation et le scandale.



Ces contradictions font le sel de cette saison 2 riche en rebondissement. Des intrigues d'autant plus agréables à suivre qu'elles sont inspirées de faits réels. C'est l'une des forces de la série : on apprend beaucoup. The Crown dépense d'ailleurs des sommes astronomiques pour reproduire le passé avec fidélité, même si les dialogues en coulisses restent imaginés par les scénaristes. Décors, costumes, lumière, cadre... la réalisation (malgré une ou deux incrustations en image de synthèse un peu voyante) reste un petit bijou d'intelligence. On a déjà hâte de découvrir les années 70 et 80 avec les prochaines saisons.



La saison 2 de The Crown est disponible sur Netflix à partir du 8 décembre 2017.