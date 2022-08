"Mercredi" : ce que l’on sait de la prochaine série de Tim Burton sur Netflix

Les premières images sont là et le spectacle est déjà glaçant. La bande d'annonce de la série de Tim Burton nommée "Mercredi" vient de sortir. Seulement 2 minutes poignantes qui nous plongent dans l'univers noir et pinçant du réalisateur emblématique. La série en live-action, c'est-à-dire que les prises de vues enregistrent en temps réel l'image en mouvement d'un sujet, sera diffusée à l'automne prochain sur Netflix.

La plate-forme de streaming a expliqué dans un tweet, publié le 18 février, que la série se concentrera sur le personnage de Mercredi Addams. C'est donc bien l'ainée de la famille Addams que le public aura le plaisir de retrouver. "On la suivra en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy dans une aventure fantastique et pleine de mystères", peut-on lire.

Dans le premier extrait publié ce 17 août 2022, on découvre le personnage de "mademoiselle Addams" que les autres lycéens surnomment "la cheloue". Regard noir et tresses symétriques, les premières images de la nouvelle série sont sanglantes. On découvre l'ainée de la famille Addams qui décide de venger son frère en jetant des piranhas dans la piscine lors de l'entrainement des joueurs de waterpolo du lycée. Sur l'air du fameux "non rien de rien, je ne regrette rien", elle glisse "je suis la seule autorisée à torturer mon frère".

Un incident qui causera le renvoi de Mercredi Addams et son inscription à la Nevermore Academy. Elle découvre alors "un cauchemar rempli de mystères, de chaos, et de meurtre" qui va lui "plaire". Après Edward aux mains d'argent, Big Fish ou encore Batman, les fans de Tim Burton sont impatients de découvrir cette nouvelle aventure cinématographique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info