publié le 12/11/2018

Toute l'équipe du premier volet est de retour. La première bande-annonce de Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu a été dévoilée ce lundi 12 novembre 2018. Cette suite du premier épisode - qui avait généré plus de 12 millions de spectateurs et spectatrices - est toujours entre les mains de Philippe de Chauveron.



Dans cette nouvelle aventure, on retrouvera une très large partie du premier volet, sorti le 16 avril 2014. Tous les protagonistes sont réunis lors d'un repas de famille et une drôle d'annonce va venir secouer la table. Les quatre gendres de Claude Verneuil (Christian Clavier) et Marie Verneuil (Chantal Lauby), Rachid (Medi Sadoun), David (Ary Abittan), Chao (Frédéric Chau) et Charles (Noom Diawara) souhaitent quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance dans leur pays d'origine.

Une décision impensable et inimaginable pour Claude et Marie Verneuil, qui vont tout faire pour les en dissuader. Une petite nouvelle va faire son apparition. Il s'agit de Claudia Tagbo, alias Nicole, la future épouse de Vivianne (fille de la famille Koffi) interprétée par Tatiana Rojo. Leur union va créer tensions et discorde... Le film est attendu le 30 janvier 2019 dans les salles françaises.