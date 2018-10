A La Bonne Heure avec Ary Abittan

publié le 17/10/2018 à 12:30

Actuellement en tournée dans toute la France avec My Story, son nouveau spectacle, Ary Abittan se posera sur la scène de La Cigale à Paris pour 9 représentations en novembre prochain !

"My Story", le nouveau spectacle d'Ary Abittan

Cela va faire un an déjà que l'humoriste sillonne l'hexagone avec My Story. Et le succès est au rendez-vous ! A tel point que 10 mois après son passage sur les planches de la salle parisienne La Cigale, le comédien originaire de Sarcelles s'y installe de nouveau pour une dizaine de représentations.

Comme le titre du one-man-show le laisse entendre, My story est un spectacle en partie autobiographique. Ary Abittan revient notamment sur sa vie et avec le public, il égrène son enfance, son mariage, son divorce, son célibat ainsi que sa famille. Le comédien, qui sera bientôt de retour au cinéma avec la suite du film culte Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, propose aux spectateurs une toute autre facette de ce qu'il connait déjà de lui. Entre fous rires, folie et émotion, il se livre comme jamais, pour notre plus grand plaisir !

> Bande-annonce Ary Abittan - "My Story"

Retrouvez Ary Abittan dans Ma Story le 18 octobre à Mérignac, du 2 au 17 novembre à La Cigale à Paris, le 22 novembre à Lille, le 29 novembre à Marseille, le 4 décembre à Annecy, le 6 décembre à Toulouse, le 12 décembre à Tours ou encore le 13 décembre à Nantes.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze.



D'ailleurs ce matin, Marc Giraud a évoqué les aliments les plus dangereux à ne surtout pas donner à vos chiens. En voici la liste :



- chocolat, thé et café

- produits contenant du xylitol

- ail, oignon, ciboulette

- alcool

- raisin et raisins secs

- houblon

- noix de Macadamia



Ce ne sont bien évidement pas les seuls aliments qui peuvent être dangereux pour votre animal de compagnie. Alors, en cas de doute, n'hésitez pas à contacter le Centre AntiPoison Animal et Environnemental de l'Ouest (CAPAE-Ouest) situé à Nantes pour avoir plus d'information.