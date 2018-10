publié le 30/10/2018 à 12:01

C'est probablement "la" comédie française la plus attendue de 2019. Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, réalisé par Philippe de Chauvron sortira le 30 janvier 2019. Un premier visuel a été divulgué sur les réseaux sociaux.



Dans ce deuxième épisode, on retrouvera une très large partie du premier volet, sorti le 16 avril 2014. Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara ou bien encore Élodie Fontan, Frédérique Bel et Julia Peton rempileront pour une nouvelle aventure. Une petite nouvelle va faire son apparition. Il s'agit de Claudia Tagbo, alias Nicole. On la distingue au centre de cette première affiche officielle, au côté de sa future épouse, Viviane, interprétée par Tatiana Rojo.



Tous les protagonistes vont devoir faire face à une nouvelle crise. "Leurs quatre gendres sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises", précise le synopsis du film dévoilé par nos confrères de Allocine.

Le premier volet avait connu un succès considérable puisqu'il avait enregistré plus de 12 millions d'entrées, faisant de lui le plus carton de l'année 2014 pour une comédie française.

"Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" sortira en janvier 2019 Crédit : UGC