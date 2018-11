Hedy Lamarr, plus belle actrice du monde et inventeuse de génie !

publié le 23/11/2018 à 13:00



Aujourd’hui célébrée comme une icône de la libération sexuelle, celle qui fut considérée comme la plus belle actrice à être jamais apparue sur un écran de cinéma était avant tout une femme libre et farouchement indépendante. C’était aussi une inventrice de génie, dont la beauté et l’intelligence fascinaient et effrayaient les hommes.Claudia Collao, réalisatrice du documentaire « Hedy Lammarr, l’invention d’une star » viendra nous raconter le destin de ce personnage hors norme !





à voir : Hedy Lamarr, l'invention d'une star sur OCS.