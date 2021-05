Une cascade d'infos dans RTL POP Ciné

publié le 09/05/2021 à 12:00

Vincent Perrot prend le volant de votre dimanche après-midi ! Direction les coulisses du cinéma avec Jean-Claude Lagniez qui nous livrera ses anecdotes sur son métier de cascadeur et de pilote également. Son livre sera d'ailleurs à gagner lors de l'émission, alors ne restez pas loin du téléphone ! On en profitera pour faire le tour des meilleures courses-poursuites du cinéma et enfin on abordera le thème de la prostitution au cinéma avec Isabelle Morini Bosc qui nous parlera de sa rencontre avec la célèbre Madame Claude.



Jeu

L’imprimante AGFA PHOTO Realipix Mini P

L’imprimante AGFA PHOTO Realipix Mini P vous permet d’imprimer instantanément de superbes photos au format carte de crédit depuis votre smartphone ou votre tablette via Bluetooth avec l’application AGFA PHOTO Realipix. Elle fonctionne sous Androïd et IOS.Plusieurs fonctionnalités sont disponibles : recadrage photo, filtres photos, stickers, cadres, textes… Sa technologie d’impression par Sublimation Thermique (4Pass) vous garantit un tirage de qualité professionnelle et protège vos souvenirs contre l’eau et les effets du temps grâce à une couche de protection additionnelle. Grâce à son format compact et sa batterie rechargeable, vous pouvez la transporter n’importe où.



Doublure Jean Claude Lagniez

ET le livre de Jean-Claude Lagniez " Doublure " publié chez Solar.

Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet ! Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté ! L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

