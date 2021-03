publié le 30/03/2021 à 21:50

Pour répondre à l’offre du site Internet américain Nerd Bear, spécialisé dans l’actualité du cinéma, des séries télévisées et des jeux vidéo, il ne suffira pas d’être un amateur des films James Bond. Non, les candidats devront être de vrais passionnés, puisqu’il leur faudra visionner les 24 longs-métrages de la saga en 30 jours.

L’offre, repérée par CNN, samedi 27 mars, et relayée par Ouest-France, inclut donc de dévorer les 51 heures de vidéos des films mettant en scène le plus célèbre des espions de sa Majesté, et de répondre à plusieurs questions, notamment sur l’attrait qu’ils trouvent à ces long-métrages.

Un emploi, s’il en est, payé 1.000 dollars, soit 848 euros. Les candidats doivent toutefois remplir quelques conditions : être citoyens américains ou disposer de résider ou de travailler aux États-Unis de manière permanente ; et avoir plus de 18 ans.