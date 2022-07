"Thor: Love and Thunder" : que révèlent les 2 scènes post-générique ?

Chris Hemsworth dans "Thor: Love and Thunder"

Ce quatrième film Thor a respecté la tradition en offrant, au public qui aura su patienter, deux petites scènes bonus pour annoncer la suite de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Naturellement, nous allons faire ici quelques révélations sur des éléments peut-être centraux de l'intrigue. Il serait donc judicieux de stopper votre lecture si vous ne voulez pas être spoilés.

Dans la première scène post-générique, nous retrouvons un personnage central de Love and Thunder, le patron de la cité cachée d'Omnipotence City où résident les dieux : Zeus. C'est notre bon Russell Crowe qui campe le dieu de la foudre grec et manifestement, il s'est plutôt bien remis de son altercation avec Thor et ses amis. Il n'a toujours pas retrouvé son éclair doré, mais il a une vengeance en tête.

Zeus donne une mission à son fils, Hercule, incarné par l'acteur Brett Goldstein (vu dans la série récompensée Ted Lasso). Ce dernier promet de venger son père. Dans les comics Marvel, Thor et Hercule sont des rivaux mais pas vraiment des ennemis. Hercule a, par exemple, intégré l'équipe des Avengers donc il ne compte pas parmi les grands méchants de l'univers des comics.

Dans la seconde scène post-générique, nous retrouvons Jane Foster (Natalie Portman) qui vient de succomber à son cancer. Elle se réveille aux portes du paradis des guerriers scandinaves : le Valhalla et est accueillie par Heimdall (Idris Elba). Plusieurs théories sont possibles : si Idris Elba ou Natalie Portman veulent définitivement fermer le chapitre Marvel, alors ils peuvent demeurer dans l'au-delà, heureux de leurs accomplissements. Dans les comics, Jane devient une Valkyrie après sa rapide carrière comme Thor, elle pourrait aider à combattre sous cette forme avec son amie Tessa Thompson.

Et enfin, puisque de nombreux personnages sont désormais du côté des morts, on peut imaginer un éventuel coup de main de ces anciens héros disparus dans un prochain Avengers. Le grand rassemblement d'Endgame avait séduit. Imaginez la même avec quelques come-back surprises d'entre les morts...

